بعد الناصرية.. متظاهرو الديوانية يقطعون طريقاً مع بغداد.. (صور)

2020/01/14 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من اهالي مدينة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة قاموا خلالها بقطع طريق المحافظة الرابط مع بغداد والمحافظات الشمالية.وتأتي هذه الخطوة بعد مهلة اهالي الناصرية والتي بدأت من يوم امس والى التاسع عشر من هذا الشهر، وهي بمثابة فرصة للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات واختيار رئيس للوزراء.

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