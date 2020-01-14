مسؤول بريطاني عسكري رفيع يصل بغداد ويدلي بتصريح حول الحرب على داعش

2020/01/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أفاد كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، الفريق سير جون لوريم...





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