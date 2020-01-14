حمدى عبد العزيز - شاهدت لكم (عودة الغائب) ..

2020/01/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز شاهدت التسجيل التلفيزيوني لمسرحية (عودة الغائب) التي عرضها المسرح القومي في أواخر سبعينيات القرن الماضي (1978 تقريباً) من إخراج شاكر عبد اللطيف وتأليف الدكتور فوزي فهمي ..والمسرحية معالجة لإسطورة (أوديب) الذي تنبأ العرافون لأبيه (لايوس) ملك طيبة بإنه سيكون له ولدا سيقتله ثم سيكلل فعلته بالدنس واللعنة بالولوغ في عرض أمه الملكة جوكستا ، فيخاف الملك من هذا الكابوس الجلل المحتمل ؛ فيقرر بعد إن......

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