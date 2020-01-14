صلاح زنكنه - تصريحات صحفية

2020/01/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_زنكنه 1 #الجنس في الأدب ..بين الابتذال والفلسفة ..تداخل الممنوعات والمخيلة # لم يستثمر الجنس في الأدب العربي الحديث إلا على استحياء ومواربة كونه يشكل هرم التابوات في وجدان الإنسان العربي المتلفع بالعيب والحرام والمدنس, والرازخ تحت أطنان من التقاليد البالية التي رسخت مفهوم الشرف في جسد المرأة وعورتها منطلقا من المقولات والكليشهات الجاهزة والمنقعة بنزيز الجهل والتخلف حتى بات يخجل من جسده ونزوات......

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