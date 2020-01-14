سهيل قبلان - طالما رفضوا املاءات الاحتلال فهم مخربين

2020/01/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يصر حكام اسرائيل على املاء كيفما شاؤوا سياستهم ونهجهم الكارثي الاحتلالي على الفلسطينيين والذين عليهم حسب منطق قادة الاحتلال النطق والتنفس وفق املاءاتهم وفي عرفهم لا يملكون الحق بان ينطقوا بالكلام الا بعد اعطائهم الاذن والسماح لهم بالتكلم وفق مشيئهم والا فهم مخربون ولا يريدون السلام لان ما يطلقونه من افواههم من كلام ما هو الا درر على الفلسطينيين التنافس والتسابق لالتقاطها واجزال الشكر للسيد على عطا......

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