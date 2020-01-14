التصعيد في تزايد.. مهلة الناصرية قد تسقط النظام السياسي وتحذير صدري من “العناد”

2020/01/14 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والقيادي في التيار، اسعد الناصري، الثلاثاء، سقوط النظام السياسي، بأي لحظة، فيما لفت الى أن التصعيد مستمر.وقال الناصري، عبر تغريدة على منصة تويتر: “ما زالت الكتل التي تسببت مع مليشياتها بكل هذا الدمار والقتل الوحشي في العراق غير مكترثة لما يمر به البلد، ولا يهمها سوى […]

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