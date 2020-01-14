الكشف عن تفاصيل مهمة عن الاتفاقية الصينية والخدمات النيابية تعلن موقفها منها

2020/01/14 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة الخدمات النيابية، تفاصيل مهمة عن الاتفاقية التجارية بين العراق والصين" معلنة "موقفها من الاتفاقية".

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