البرلمان يصوت على قانون‏ ويرجئ تقرير تقصي الحقائق بمشروع بناية البنك المركزي ويرفع جلسته للاحد المقبل

2020/01/14 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صوت مجلس النواب ‎في جلسته التاسعة والعشرون التي عقدت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس ‏وبحضور 174 نائباً، اليوم الثلاثاء، على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب وأنهى قراءة ‏مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

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