2020/01/14 | 17:40 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرون التي عقدت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 174 نائباً، اليوم الثلاثاء، على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب وأنهى قراءة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على قانون ويرجئ تقرير تقصي الحقائق بمشروع بناية البنك المركزي ويرفع جلسته للاحد المقبل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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