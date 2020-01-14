سوء الخدمات في بابل تجاوز كل الحدود | تقرير

2020/01/14 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر احتجاجات أهالي محافظة بابل المطالبة بالتغيير والإصلاح وتحسين مستوى الخدمات، يرافقها شح كبير في الطاقة الكهربائية، الامر الذي جعل الأهالي يعتقدون انها احدى وسائل الضغط لإجهاض ثورتهم.

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