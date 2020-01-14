السيد الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية تندد بالوجود الاميركي

2020/01/14 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الى الخروج بمظاهرة مليونية سلمية تندد الوجود الاميركي وانتهاكاته

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