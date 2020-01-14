الصدر يدعو لتظاهرة مليونية دون موعد ويتحدث عن قوات “غازية” تنتهك سيادة العراق

2020/01/14 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى تظاهرة مليونية تندد بالوجود الأمريكي وانتهاكاته.وكتب الصدر، في تغريدة جديدة له على ’’تويتر’’، “سماء العراق وارضه تنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق واهله بالخير والبركات فهبوا يا جند الله وجند الوطن الى مظاهرة (مليونية) سلمية موحدة […]

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