2020/01/14 | 17:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يعلن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يعلن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يعلن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).