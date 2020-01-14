2020/01/14 | 17:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية ضد الوجود الاميركي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية ضد الوجود الاميركي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).