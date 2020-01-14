2020/01/14 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الثلاثاء (14 كانون الثاني، 2020) على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية تندد بالوجود الاميركي في العراق.

وقال الربيعي عبر تغريدة، على موقع تويت

بغداد اليوم-بغداد

رجح المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والقيادي في التيار، اسعد الناصري، الثلاثاء 14-1-2020، سقوط النظام السياسي، بأي لحظة، فيما لفت الى أن التصعيد مستمر.

وقال الناصري، عبر تغريدة على منصة تويتر: "ما زا

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، الى تظاهرة مليونية تندد بالوجود الأمريكي وانتهاكاته.

وكتب الصدر، في تغريدة جديدة له على ’’تويتر’’، "سماء العراق وارضه تنتهك من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العامري يوجه رسالة للشعب العراقي عقب دعوة الصدر لتظاهرة مليونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العامري يوجه رسالة للشعب العراقي عقب دعوة الصدر لتظاهرة مليونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).