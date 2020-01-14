مظاهرات هامشية ومطالب غير معقولة.. عبد الحميد الصائح

2020/01/14 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الأكاديمي والإعلامي عبد الحميد الصائح: اسلوب جديد من الاساليب المنافقة الغبية لاخماد التظاهرات وتشويهها ، وهو اقامة مظاهرات على هامشها لمطالبات غير معقوله ، مثل اطفاء ديون وقروض ، او اقالة مدير دائرة ، او منع طلبة المدارس الابتدائية (التي يرفض القانون الدولي اشراكها في الخلافات السياسية والاعتصامات العامة ) او مظاهرة ضد طبيب […]

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