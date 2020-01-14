2020/01/14 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تعلن الحالات المسجّلة لمرض حبة بغداد ديالى ــ سلام الشمري اعلنت دائرة صحة ديالى ، السيطرة على مرض حبة بغداد بعد تسجيل عشرات الاصابات في العديد من مدن المحافظة .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ ( الزمان )،ان (مرض حبة بغداد من الامراض التي تنتشر في هذه الاوقات من كل عام […]

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