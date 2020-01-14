2020/01/14 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نساء بغداد يناقشن مدى تنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325 إعلان الفائزين بجائزة الإبداع السبت المقبل بغداد – ميسون الركابي – رجاء حميد رشيد تعلن وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن اسماء الفائزين بجائزة ألابداع العراقي في دورتها الخامسة يوم السبت المقبل خلال حفل تقيمه الوزارة بالمناسبة.وأشار المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته(الزمان) امس إن (الحقول […]

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