2020/01/14 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التسليم مطلع شباط المقبل إلى الجهة المستفيدة المشاريع النفطية انجاز مشروع الخط الستراتيجي البديل بطاقة 800 ألف برميل يومياً بغداد – قصي منذر تعتزم شركة المشاريع النفطية متمثلة بتشكيلها هيئة مشاريع الوسط انجاز الخط الستراتيجي البديل 42 عقدة مطلع شباط المقبل، مبينة ان طاقة المشروع تبلغ 800 الف برميل يومياً.وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]

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