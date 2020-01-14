رفضوا محاولات

2020/01/14 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن متظاهرو الديوانية، الثلاثاء، اتخاذهم قراراً يقضي بتصعيد حراكهم الاحتجاجي، بسبب عدم تلبية مطالبهم...

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