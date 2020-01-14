مصرع قائد مقاتلة مصرية اثر سقوطها

2020/01/14 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط مقاتلة في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية ومصرع قائدها.

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