2020/01/14 | 18:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري: نؤيد التظاهرة المليونة ضد الوجود الأمريكي وندعو للمشاركة بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: نؤيد التظاهرة المليونة ضد الوجود الأمريكي وندعو للمشاركة بها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: نؤيد التظاهرة المليونة ضد الوجود الأمريكي وندعو للمشاركة بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).