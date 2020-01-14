فلكلور التظاهر ضد الأميركان.. احمد سعداوي

2020/01/14 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: التظاهر ضد الاميركان هو بصراحة مجرد فلكلور واستعراضات شبعنا منها.ولا أعتقد أن المتظاهرين العراقيين بهذا الاسترخاء والرفاهية وقد نزفوا الدم على مدى ثلاثة أشهر وبذلوا الغالي والنفيس، من أجل أن يقوموا بفعاليات فلكلورية اليوم.لا لشيء إلا ليدرأوا عن أنفسهم تهمة الخيانة والجوكرية وغيره من خريط الجيوش الالكترونية التابعة لأحزاب […]

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