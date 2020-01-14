ملوك آشور في كردستان.. اكتشاف جديد يضع دهوك في بطن التأريخ القديم وحضارة سنحاريب.. صور

2020/01/14 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏اكتشفت بعثة آثارية ايطالية، آثار آشورية منحوتة على طول قناة ري الملك سنحاريب.وبحسب ما نشرته البعثة فان” ‏الاكتشاف تم في منطقة فايدة في محافظة دهوك وجرى تحت إشراف البروفيسور دانييلي موراندي بوناكوسي من جامعة أوديني – إيطاليا ومشاركة مديرية اثار دهوك.وتضمنت الاكتشافات عشرة نقوش صخرية جديدة تُظهر ملوك اشوريون وآلهة آشور”.

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