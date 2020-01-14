وزارة العدل تنفي نقل محكومين بالإرهاب من سجن الناصرية المركزي🔻

2020/01/14 | 18:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العدل إصدار قرار بنقل محكومين بقضايا الإرهاب من سجن الناصرية المركزي إلى سجن سوسة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، انه لاتوجد صحة للإنباء التي تم تداولها […]

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