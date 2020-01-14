الاولمبي العراقي يودع منافسات اسيا تحت 23 عام بعد التعادل مع تايلند بهدف

2020/01/14 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاولمبي يتعادل امام تايلند 1-1 ويخرج من دور المجموعات بنهائيات آسيا .

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