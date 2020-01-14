عبد المهدي والمبعوث الالماني يبحثان إبعاد خطر الحرب عن العراق والعالم

2020/01/14 | 18:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، مع مبعوث الحكومة الالمانية سبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "بحث خلال استقباله مبعوث الحكومة الالمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الالمانية فيليب اكرمان، العلاقات بين البلدين، وتطورات الاحداث في العراق والمنطقة".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء ايضا بحث سبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم".وبين انه "تم تبادل وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بمايحفظ أمنه وسيادته الوطنية، الى جانب قرار العراق بانسحاب القوات الاجنبية"، مؤكدا "حرصه على استمرار التعاون ضد الارهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش".

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