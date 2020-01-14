2020/01/14 | 18:19 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو... صدام حسين أنقذ الأمريكيين من صواريخ ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... صدام حسين أنقذ الأمريكيين من صواريخ ايران) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... صدام حسين أنقذ الأمريكيين من صواريخ ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).