كيكي سيتين: فكرت 5 دقائق قبل الموافقة على عرض برشلونة

2020/01/14 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد يتحدث عن قبول عرض البارسا وتطلعاته مع الفريق الكتالوني

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