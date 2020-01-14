2020/01/14 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن إستيائها الشديد من النظام اللبناني، لعدم تنفيذه مطالب المتظاهرين اللبنانين، والذى وعد بتحقيقها وبناء عليها تم إخلاء الشوارع من المواطنين وعادوا لأعمالهم ، فى إنتظار تحقيق المطالب.ودعت إليسا ، الشارع اللبنانى ، للتظاهر من جديد ، وذلك عبر رسالة لها بحسابها على موقع التدوينات القصيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليسا للحكومة اللبنانية: “بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليسا للحكومة اللبنانية: “بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).