عبد الكريم هاشم يجري مباحثات مع مسؤولة أوروبية بشأن تفعيل دور الاتحاد في العراق

2020/01/14 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى عبد الكريم هاشم، نائب وزير الخارجية العراقي، مباحثات مع أمين عام دائرة العمل الخارجي الأوروبي هيلكا ماريا، في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقالت ماريا في تغريدة، إن هذه المباحثات المثمرة تأتي بعد لقاء لجنة القوات المسلحة الأميركية مع هاشم حول التراجع الإقليمي في العراق واستقراره، وهو شريك حاسم ضد داعش.

وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة المشاركة من خلال اتفاقيات الشراكة مع العراق.

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