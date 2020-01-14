2020/01/14 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية العراقية تحدد موعد زيارة وزير الخارجية القطري الى بغداد

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بغداد اليوم-متابعة

قالت صحيفة المونيتور الأميركية في تقرير لها، إن رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبد المهدي يظهر في العلن أنه يؤيد سحب القوات الأجنبية من البلاد لكن الواقع يوحي بغير ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية وصفتها بالمطلعة ق

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، 7 تعليمات خاصة ببيع الوحدات السكنية في المجمعات المنفذة من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات.

وذكر المكتب الا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الأمين العام لحركة النجباء، اكرم الكعبي، اليوم الثلاثاء، موقفه من دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي.

وقال الكعبي، في تغريدة له على ’’تويتر’’، "تأييداً و

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