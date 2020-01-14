اول موقف عراقي على تظاهرة الصدر ضد القوات الامريكية

2020/01/14 | 18:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، عن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي، داعياً ا...

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