الخارجية الأميركية: على الحكومة العراقية محاسبة وكلاء إيران

2020/01/14 | 18:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كشف مساعد وزير #الخارجية_الأميركية لشؤون الشرق الأدنى #ديفيد شنكر أنه التقى خلال زيارته الأخيرة إلى #الإمارات_العربية المتحدة قبل أيام، برئيس #مجلس_النواب العراقي #محمد_الحلبوسي الذي تصادف وجوده […]

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