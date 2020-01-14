الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية ضد الوجود الامريكي

2020/01/14 | 19:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

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