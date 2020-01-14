تقدم وخروج مبكر.. أولمبي العراق يودع بطولة آسيا بتعادل مع تايلند

2020/01/14 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل المنتخب الاولمبي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التايلندي ايجابيا ضمن منافسات الجولة الثالثة في منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس اسيا تحت سن 23 سنة.وتقدم المنتخب التايلندي مبكرا من ركلة جزاء، احرزها اللاعب جارينساك ونجورن، وواجه المنتخب العراقي صعوبات كثيرة على صعيد خط الدفاع في هذا الشوط.ومبكرا ايضا عاد العراق للتسجيل في الدقيقة 48 […]

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