تكريم الاديب “حبيب الصايغ” من قبل مهرجان الجبل الثقافي بالفجيرة

2020/01/14 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / أعلن مهرجان الجبل الثقافي والذي تنظمه جمعية الفجيرة الإجتماعية أن الأديب الراحل حبيب الصايغ هو الشخصية المكرمة في الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامته خلال يومي 16 و17 يناير الجاري، تحت شعار “حوار الطبيعة والإنسان”.وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية: “يأتي اختيار الأديب الكبير حبيب الصايغ “الشخصية المكرمة” […]

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