البطالة في ازدياد وتزيد معاناة النازحين الايزيديين في مخيمات كوردستان

2020/01/14 | 19:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو ان ظاهرة البطالة من الظواهر التي تؤثر على المجتمع بشكل مباشر، منها المشاكل العائلية، الاجتماعية، حالات السرقة، وادمان الشباب على العادات السلبية منها الاركيلة والكحول ولعبة القمار، وبسبب ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود فرص العمل والتعينات هذه الحالات والمشاكل تحدث وتنتشر بشكل مستمر في المخيمات.وفي حديثٍ ل “ايزيدي …

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