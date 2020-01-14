لجنة الخدمات النيابية: الاتفاقية مع الصين تحقق مصلحة البلاد وخدمة الأجيال

2020/01/14 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الخدمات النيابية، ان الاتفاقية العراقية الصينية، تحقق المصلحة الاقتصادية العراقية وخدمة الأجيال.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريح، ان رأي اللجنة بشأن الاتفاقية، جاء بعد قراءتها الدقيقة لبنودها، وتحققها من سمعة أسماء الشركات والمصارف التي تضمنتها،مبينا ان الحكومة العراقية بدأت بتنفيذ الاتفاقية الصينية النفطية، بالتزامن مع مطالبات الإصلاح والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.

وأضاف السهلاني، ان العراق سيجني ثمار الاتفاقية بشكل ممتاز في قابل السنوات المقبلة، لأن صندوق الاتفاقية يشمل تغطية مشاريع المطارات وبناء المدارس، وتعبيد الطرق الخارجية، وسكك الحديد، وبناء مجمعات سكنية، ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع الطاقة والتحليل، ومعالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب ومجالات أخرى، بشكل يتضمن ان يؤخذ خمسة وثمانون بالمئة من الصين، لتنفيذ أي مشروع مقابل خمسة عشر بالمئة فقط من العراق.

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