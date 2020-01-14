مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط يصل بغداد في زيارة مفاجئة

2020/01/14 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، الفريق سير جون لوريمر، اليوم الثلاثاء، بوصوله إلى العاصمة بغداد فيما كشف سبب الزيارة.وقال سير جون لوريمر، في تغريدة […]

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