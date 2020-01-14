افتتاح قاعة الشهيد ابو مهدي المهندس في مبنى محافظة بغداد

2020/01/14 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد محمد جابر العطا قاعة الشهيد ابو مهدي المهندس عرفانا وتثمينًا وتكريما لدمائه ودماء الشهداء الطاهرة التي سالت من اجل تحرير وتطهير العراق من دنس عصابات داعش الارهابية.[…]

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