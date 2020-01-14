العامري يدعو الى الخروج بتظاهرة مليونية

2020/01/14 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى الخروج بتظاهرة مليونية.

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