الشيخ علي: ساحات تظاهرات

2020/01/14 | 19:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​لا يمكن الاصطدام بتظاهرة ساحة التحرير وساحات المدن العراقية الأخرى، فهي للمتظاهرين المستقلين الوطنيين غير المتحزبين.هم الآن في شهرهم الرابع من الصبر والتحمل وتقديم قرابين الدماء كشهداء وجرحى.بقية الساحات، كالفردوس وغيرها مفتوحة لأية تظاهرات أخرى.لن نستسلم.ولن نركع لغير الله.— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 14, 2020​​​

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