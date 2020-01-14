فرنسا وبريطانيا وألمانيا تُفعّل آلية فض النزاع النووي مع إيران

2020/01/14 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران.

وقالت الدول الثلاث في بيان، إنها اتخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيرة الى أنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، وترفض في الوقت نفسه بأن يكون لإيران الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ويأتي ذلك، بعد دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

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