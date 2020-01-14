2020/01/14 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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