الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي


الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي
2020/01/14 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي

يتبع ...........

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