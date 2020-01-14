2020/01/14 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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الخزعلي يدعو لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الاميركي

يتبع ...........





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