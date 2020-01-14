الخارجية العراقية تعلن موعد زيارة وزير الخارجية القطري لبغداد

2020/01/14 | 19:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد إلى العاصمة بغداد....

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