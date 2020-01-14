داعش يستهدف حرس الحدود العراقي قرب منفذ الوليد

2020/01/14 | 19:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرس الحدود العراقي

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