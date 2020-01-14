2020/01/14 | 19:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد محمد جابر العطا قاعة الشهيد ابو مهدي المهندس عرفانا وتثمينا وتكريما لدمائه الطاهرة التي سالت من اجل تحرير وتطهير العراق من دنس داعش الارهابي.وقال مكتب محافظ بغداد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “المحافظ محمد جابر العطا افتتح القاعة الرئيسة لمحافظة بغداد والمخصصة للمناسبات والمؤتمرات والندوات وغيرها من النشاطات حيث تضم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تطلق اسم الشهيد المهندس على قاعتها الرئيسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تطلق اسم الشهيد المهندس على قاعتها الرئيسية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تطلق اسم الشهيد المهندس على قاعتها الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).