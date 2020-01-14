البرلمان الألماني: نعتقد بوجود دلائل على انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي في اغتيال قاسم سليماني

2020/01/14 | 19:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لهيئة الخبراء في البوندستاغ الألماني (البرلمان)، يوم الثلاثاء، باعتقاد الخبراء الألمان بوجود دلائل على انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، عند اغتيالها للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.وجاء التقرير […]

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