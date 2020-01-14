شاهد.. الكوادر التعليمية في بابل تملأ شوارع الحلة في مسيرة غير مسبوقة

2020/01/14 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من الكوادر التعليمية في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، في تظاهرة على شكل مسيرة راجلة في شوارع مدينة الحلة، لدعم الاحتجاجات والمطالبة بتنفيذ المطالب.

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