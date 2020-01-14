2020/01/14 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو المصري سقطت، اليوم الثلاثاء، بإحدى مناطق التدريب.ونقلت المواقع الاخبارية المصرية عن المصادر العسكرية القول، أن سقوط الطائرة أسفر عن مقتل قائدها، موضحة أنه جاري تحديد سبب سقوطها.ولم توضح المصادر طراز الطائرة أو المنطقة التي سقطت فيها، غير أن بعض شهود العيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط طائرة عسكرية مصرية في سيناء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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